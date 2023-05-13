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По делу ОПГ полиции в Ростове фигурантам предъявили обвинение в создании банды

13 мая 2023, 14:16
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение нескольким фигурантам дела о так называемом ОПГ полиции города, сообщают СМИ.

Напомним, что более 20 человек, в том числе сотрудников полиции, заподозрили в вымогательстве денег у владельцев магазинов. За это последних не наказывали за выявленные нарушения.

1Rnd написало о предъявленном фигурантам обвинении в создании банды. Издание уточнило, что максимальное наказание составляет 20 лет колонии, а число задержанных приблизилось к 40. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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«Обвинение предъявили 10 мая, а постановление о привлечении в качестве обвиняемых едино для всех фигурантов. Однако в документе не прописаны конкретные действия подельников», — отметило издание.

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