Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Напомним, что более 20 человек, в том числе сотрудников полиции, заподозрили в вымогательстве денег у владельцев магазинов. За это последних не наказывали за выявленные нарушения.
1Rnd написало о предъявленном фигурантам обвинении в создании банды. Издание уточнило, что максимальное наказание составляет 20 лет колонии, а число задержанных приблизилось к 40. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Обвинение предъявили 10 мая, а постановление о привлечении в качестве обвиняемых едино для всех фигурантов. Однако в документе не прописаны конкретные действия подельников», — отметило издание.