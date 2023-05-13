Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
В Ростове волонтеры сообщили о нахождении 35-летнего местного жителя Исмаила Фасхутдинова. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Поиски мужчины велись с 13 февраля. Ситуацию осложняло то, что родственники Исмаила обратились в полицию и к волонтерам лишь спустя две недели после его исчезновения.
Где в итоге находился ростовчанин и что с ним произошло, не уточняется.
Напомним, в прошлом месяце в Ростовской области пропали 72 человека. Двое из них впоследствии были найдены мертвыми.