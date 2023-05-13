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Пропавшего еще в феврале 35-летнего мужчину нашли в Ростове

13 мая 2023, 18:59
Фото: 1MI
В Ростове нашли живым 35-летнего местного жителя, его поиски велись с февраля
В Ростове нашли живым 35-летнего местного жителя, его поиски велись с февраля, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Ростове волонтеры сообщили о нахождении 35-летнего местного жителя Исмаила Фасхутдинова. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Поиски мужчины велись с 13 февраля. Ситуацию осложняло то, что родственники Исмаила обратились в полицию и к волонтерам лишь спустя две недели после его исчезновения.

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Где в итоге находился ростовчанин и что с ним произошло, не уточняется.

Напомним, в прошлом месяце в Ростовской области пропали 72 человека. Двое из них впоследствии были найдены мертвыми.

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