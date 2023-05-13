Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
ДТП произошло 13 мая в центре Ростова, на Красноармейской, 141/28. Toyota Camry на большой скорости влетела в дерево на обочине, после чего машину по инерции вынесло на проезжую часть.
На фото, опубликованных с места происшествия, видно, что значительно пострадала передняя часть иномарки. Следы удара видны и на дереве.
О состоянии водителя ничего не известно. Однако на место аварии оперативно прибыли реанимация, МЧС и сотрудники ДПС.
В ГИБДД аварию пока никак не комментировали.
Ранее власти в Ростовской области назвали самые аварийные дороги в регионе.