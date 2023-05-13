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Реанимация и МЧС выехали в центр Ростова из-за серьезного ДТП с участием иномарки

13 мая 2023, 16:20
Фото: Группа ВКонтакте "Это Ростов!"
Реанимация в центре Ростова после ДТП с участием иномарки
Реанимацию и МЧС заметили на Красноармейской в Ростове после ДТП с участием Toyota Camry, рассказали в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло 13 мая в центре Ростова, на Красноармейской, 141/28. Toyota Camry на большой скорости влетела в дерево на обочине, после чего машину по инерции вынесло на проезжую часть.

На фото, опубликованных с места происшествия, видно, что значительно пострадала передняя часть иномарки. Следы удара видны и на дереве.

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О состоянии водителя ничего не известно. Однако на место аварии оперативно прибыли реанимация, МЧС и сотрудники ДПС.

В ГИБДД аварию пока никак не комментировали.

Ранее власти в Ростовской области назвали самые аварийные дороги в регионе.

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