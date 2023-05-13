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Ростовчанам пообещали потепление до 25 градусов к 18 мая

13 мая 2023, 14:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе может потеплеть до 25 градусов и будет облачно, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье в городе пройдут дожди, а температура поднимется до 22 градусов. Осадки продолжатся и в ночное время, а температура упадет до 9 градусов.

Днем в понедельник станет облачно, а воздух снова прогреется до 22 градусов. До пятницы будут сохраняться аналогичные погодные условия, а столбики термометров покажут 25 градусов.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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К этому моменту порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. По ночам температура может опускаться до 12 градусов.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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