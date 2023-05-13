Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В воскресенье в городе пройдут дожди, а температура поднимется до 22 градусов. Осадки продолжатся и в ночное время, а температура упадет до 9 градусов.
Днем в понедельник станет облачно, а воздух снова прогреется до 22 градусов. До пятницы будут сохраняться аналогичные погодные условия, а столбики термометров покажут 25 градусов.
К этому моменту порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду. По ночам температура может опускаться до 12 градусов.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.