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Ростовчанам рассказали, когда закончатся дожди в мае

13 мая 2023, 05:38
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону дождливая погода должна завершиться 16 мая, сообщили синоптики.

Все выходные, 13 и 14 мая, город будет заливать дождями, а температура воздуха поднимется до 21 градуса. Порывы ветра могут достигнуть трех метров в секунду.

Аналогичная погода сложится и в понедельник, а воздух прогреется до 22 градусов. Со вторника, 16 числа, осадки прекратятся, но станет облачно.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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К четвергу воздух должен прогреться до 24 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до 12 градусов.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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