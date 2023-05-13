Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Все выходные, 13 и 14 мая, город будет заливать дождями, а температура воздуха поднимется до 21 градуса. Порывы ветра могут достигнуть трех метров в секунду.
Аналогичная погода сложится и в понедельник, а воздух прогреется до 22 градусов. Со вторника, 16 числа, осадки прекратятся, но станет облачно.
К четвергу воздух должен прогреться до 24 градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до 12 градусов.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.