Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Речь идет о эублефарах — этот вид является одним из самых распространенных террариумных животных. Всего в Ростове есть более 50 предложений по продаже этих зверьков.
Дешевле всего их приобрести на Маршала Жукова, где местная жительница продает сразу несколько особей по две тысячи рублей.
«Животные были собраны со всей России. Продажа связана только с моим нынешним положением», — написала ростовчанка.
Самая дорогая ящерица в городе стоит 55 тысяч рублей, которую привезли из Европы в 2019 году. Эта самка и очень крупная в размерах, у нее нет проблем с питанием и линькой.
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