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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

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Ростовчане начали массово распродавать ящериц

13 мая 2023, 12:22
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в продаже появилось большое количество ящериц по цене от двух тысяч рублей, говорится на сайте Avito.

Речь идет о эублефарах — этот вид является одним из самых распространенных террариумных животных. Всего в Ростове есть более 50 предложений по продаже этих зверьков.

Дешевле всего их приобрести на Маршала Жукова, где местная жительница продает сразу несколько особей по две тысячи рублей.

Деревянный мангал продают в Ростове-на-Дону
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«Животные были собраны со всей России. Продажа связана только с моим нынешним положением», — написала ростовчанка.

Самая дорогая ящерица в городе стоит 55 тысяч рублей, которую привезли из Европы в 2019 году. Эта самка и очень крупная в размерах, у нее нет проблем с питанием и линькой.

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