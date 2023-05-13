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Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае

13 мая 2023, 11:24
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водителей ассенизаторских машин, которые сливают нечистоты в открытые люки, рассказали они в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».

В частности, речь идет о районе Ростовского моря, где ростовчане нашли большое количество открытых люков. Они заявили, что этим пользуются водители ассенизаторских автомобилей в своей работе.

«На улицу Мусоргского приезжают ассенизаторские машины и сливают свой „груз“. Дышать после этого нечем в течении нескольких часов, а такая машина в течении дня не одна», — написал автор.

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Он добавил, что канализационные люки не закрываются, однако проблему никто не решает. По словам ростовчан, в километре от этого места находится официальная станция по сливу таких отходов, однако она платная.

Ранее более 5 миллионов рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области.

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