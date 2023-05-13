Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В частности, речь идет о районе Ростовского моря, где ростовчане нашли большое количество открытых люков. Они заявили, что этим пользуются водители ассенизаторских автомобилей в своей работе.
«На улицу Мусоргского приезжают ассенизаторские машины и сливают свой „груз“. Дышать после этого нечем в течении нескольких часов, а такая машина в течении дня не одна», — написал автор.
Он добавил, что канализационные люки не закрываются, однако проблему никто не решает. По словам ростовчан, в километре от этого места находится официальная станция по сливу таких отходов, однако она платная.
Ранее более 5 миллионов рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области.