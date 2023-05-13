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Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области

13 мая 2023, 08:31
Фото: 1mi
Украина снова начала обстрел территорий в районе Луганска, который находится недалеко от Ростовской области, пишут СМИ.

Очевидцы рассказали изданию ТАСС, что под огнем оказалось пригородное село Юбилейное. По их словам, прогремел взрыв после чего в домах повылетали стекла.

Сейчас информация о пострадавших и точных масштабах разрушений еще уточняется. Добавим, что это село находится примерно в 35 километрах от границы с Ростовской областью.

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В пятницу, 12 мая, СМИ писали, что Украина обстреляла Луганск при помощи крылатых ракет. По информации Telegram-канала представительства ЛНР в СЦКК, ранения получил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

До этого спасатель рассказал, что делать жителям Ростовской области в случае прилета баллистической ракеты.

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