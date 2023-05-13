Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Очевидцы рассказали изданию ТАСС, что под огнем оказалось пригородное село Юбилейное. По их словам, прогремел взрыв после чего в домах повылетали стекла.
Сейчас информация о пострадавших и точных масштабах разрушений еще уточняется. Добавим, что это село находится примерно в 35 километрах от границы с Ростовской областью.
В пятницу, 12 мая, СМИ писали, что Украина обстреляла Луганск при помощи крылатых ракет. По информации Telegram-канала представительства ЛНР в СЦКК, ранения получил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.
До этого спасатель рассказал, что делать жителям Ростовской области в случае прилета баллистической ракеты.