Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Очевидцы в соцсетях сообщили о новых обстрелах Луганска. Он находится всего лишь в 35 километрах от границы с Ростовской областью. Взрывы слышны в жилых районах города. По информации военкоров, удар, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами.
Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется.
Утром ВСУ уже наносили удар по Луганску и близлежащему селу Юбилейное. Местные жители тогда сообщили, что от ударной волны у них выбило стекла в домах.
Крылатые ракеты прилетали в Луганск и в пятницу, 12 мая. Это был первый за несколько месяцев обстрел города. Ранения в тот день получил и депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.