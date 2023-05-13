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Украина уже второй раз за день обстреливает город в 35 км от Ростовской области

13 мая 2023, 17:50
Фото: Wikipedia.org
ВСУ обстреляли город в 35 километрах от Ростовской области
ВСУ снова нанесли удар по Луганску, находящемуся в 35 километрах от Ростовской области.

Очевидцы в соцсетях сообщили о новых обстрелах Луганска. Он находится всего лишь в 35 километрах от границы с Ростовской областью. Взрывы слышны в жилых районах города. По информации военкоров, удар, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами.

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Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется.

Утром ВСУ уже наносили удар по Луганску и близлежащему селу Юбилейное. Местные жители тогда сообщили, что от ударной волны у них выбило стекла в домах.

Крылатые ракеты прилетали в Луганск и в пятницу, 12 мая. Это был первый за несколько месяцев обстрел города. Ранения в тот день получил и депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

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