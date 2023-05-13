rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Изображение материала

В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая

13 мая 2023, 08:54
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 16 мая несколько улиц останутся без воды из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения введут с 08.30 мск 16 мая до 08.00 17 числа. Это коснется ЖК «Платовский», поселков Музыкантов и Камышеваха.

Кроме того, без воды останется инфекционная больница на улице Ходаша, 15. Причиной назвали строительство мостового перехода через Ростовское море.

Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Узнать подробнее

Ранее более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Массовые отключения горячей воды начинаются в Ростове с 14 маяЖители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Отключения воды#Нет воды
Подпишитесь
Донской депутат Водолацкий сделал заявление после ранения в Луганске
Сегодня, 09:18
В Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию
Сегодня, 11:40
Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае
Сегодня, 11:24
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Сегодня, 08:31
В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая
Сегодня, 09:07