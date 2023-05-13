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Ограничения введут с 08.30 мск 16 мая до 08.00 17 числа. Это коснется ЖК «Платовский», поселков Музыкантов и Камышеваха.
Кроме того, без воды останется инфекционная больница на улице Ходаша, 15. Причиной назвали строительство мостового перехода через Ростовское море.
Ранее более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.