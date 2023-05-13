Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Речь идет об арт-объекте, установленном в переулке Соборном. Он выглядел в виде звезды с цифрами 78, которые означают количество лет со дня победы.
Однако неизвестные сломали цифры, которые теперь лежат на пешеходной зоне. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.
Пользователи в комментариях выразили уверенность, что виновника найдут и привлекут к ответственности.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.