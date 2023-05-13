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В Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию

13 мая 2023, 11:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили фотозону, установленную в честь годовщины победы в ВОВ, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об арт-объекте, установленном в переулке Соборном. Он выглядел в виде звезды с цифрами 78, которые означают количество лет со дня победы.

Однако неизвестные сломали цифры, которые теперь лежат на пешеходной зоне. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, информация уточняется.

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Пользователи в комментариях выразили уверенность, что виновника найдут и привлекут к ответственности.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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