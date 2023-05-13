Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Ростове-на-Дону, по данным 1Rnd, нескольким фигурантам дела о так называемом ОПГ полиции было предъявлено обвинение.
Всего более 20 человек, в том числе сотрудников полиции, заподозрили в ежемесячном сборе денег с владельцев магазинов. За это последних не наказывали за нарушения.
По данным 1Rnd, теперь фигурантам дела предъявили обвинение в создании банды, а максимальное наказание за это составляет 20 лет заключения. Издание пишет, что число задержанных приближается к 40, однако официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.
Telegram-канал Don_Mash написал, что мужчина в Ростове-на-Дону ограбил продуктовый магазин, но был очень вежлив с продавщицей. Он угрожал ей пистолетом и просил отдать деньги, добавляя при этом «пожалуйста».
Сотрудница попыталась обмануть грабителя, заявляя, что сдала уже кассу и отдавать ей нечего. На посетитель все же нашел деньги и ушел из магазина, извинившись перед продавщицей. Официальной информации о случившемся не поступало.
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили арт-объект, посвященный 78-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.
Инсталляция выглядела как звезда с цифрами «78». Однако их повредили и они оказались на земле.
Ростовчане в соцсетях выразили уверенность, что виновника привлекут к ответственности.