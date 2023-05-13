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В Ростове появился вежливый грабитель, а по делу ОПГ полиции предъявили обвинение

13 мая 2023, 15:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение по делу ОПГ полиции, магазин ограбил очень вежливый человек и оказался поврежден арт-объект, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Обвинение по делу ОПГ полиции

В Ростове-на-Дону, по данным 1Rnd, нескольким фигурантам дела о так называемом ОПГ полиции было предъявлено обвинение.

Всего более 20 человек, в том числе сотрудников полиции, заподозрили в ежемесячном сборе денег с владельцев магазинов. За это последних не наказывали за нарушения.

По данным 1Rnd, теперь фигурантам дела предъявили обвинение в создании банды, а максимальное наказание за это составляет 20 лет заключения. Издание пишет, что число задержанных приближается к 40, однако официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.

Вежливый грабитель

Telegram-канал Don_Mash написал, что мужчина в Ростове-на-Дону ограбил продуктовый магазин, но был очень вежлив с продавщицей. Он угрожал ей пистолетом и просил отдать деньги, добавляя при этом «пожалуйста».

Сотрудница попыталась обмануть грабителя, заявляя, что сдала уже кассу и отдавать ей нечего. На посетитель все же нашел деньги и ушел из магазина, извинившись перед продавщицей. Официальной информации о случившемся не поступало.

Повреждение арт-объекта

В Ростове-на-Дону неизвестные повредили арт-объект, посвященный 78-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне.

Инсталляция выглядела как звезда с цифрами «78». Однако их повредили и они оказались на земле.

Ростовчане в соцсетях выразили уверенность, что виновника привлекут к ответственности.

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