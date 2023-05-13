Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Цимлянском водохранилище спасатели вытащили на берег сапбордиста, который не смог удержаться на доске и упал в воду, ее температура была не выше +10 градусов.
Спасатели заметили нуждающегося в помощи спортсмена, когда осматривали акваторию, и поспешили ему на помощь. Тонущий находился примерно в полукилометре от берега и провел в воде около трех минут.
По информации «АиФ-Ростов», мужчина отказался от медицинской помощи, забрал свой сапборд и отправился домой.
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