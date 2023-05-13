rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Изображение материала

В Цимлянске мужчина едва не утонул, катаясь на сапборде вечером 12 мая

13 мая 2023, 09:07
Фото: 1mi
В Ростовской области спасли мужчину, который упал с сапборда и мог утонуть, сообщили в областной службе спасения на воде.

В Цимлянском водохранилище спасатели вытащили на берег сапбордиста, который не смог удержаться на доске и упал в воду, ее температура была не выше +10 градусов.

Спасатели заметили нуждающегося в помощи спортсмена, когда осматривали акваторию, и поспешили ему на помощь. Тонущий находился примерно в полукилометре от берега и провел в воде около трех минут.

В Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреля
Узнать подробнее

По информации «АиФ-Ростов», мужчина отказался от медицинской помощи, забрал свой сапборд и отправился домой.

Ранее в Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреля.

Читайте также:
В Ростове огородили коллектор, в котором утонула пожилая учительница 28 апреляВласти Ростова рассказали, кто отвечает за ливневку, где утонула пожилая учительницаБольной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Спасение в Ростове#Утонул человек#Происшествие в Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
Донской депутат Водолацкий сделал заявление после ранения в Луганске
Сегодня, 09:18
В Ростове-на-Дону сломали посвященную Дню Победы инсталляцию
Сегодня, 11:40
Ростовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае
Сегодня, 11:24
В домах некоторых жителей в Ростове-на-Дону на сутки отключат воду с 16 и по 17 мая
Сегодня, 08:54
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Сегодня, 08:31