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Published Сегодня, 13:18

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Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина

13 мая 2023, 13:18
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону мужчина с пистолетом ограбил магазин, но был очень вежлив с продавщицей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Мужчина зашел в продуктовый магазин, достал пистолет и стал угрожать сотруднице. Он просил отдать ему деньги и добавлял слово «пожалуйста».

Сотрудница попыталась его обхитрить, заявляя, что только сдала кассу и денег у нее нет. Она ругалась матом и даже оскорбила грабителя.

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Он же нашел кассу, забрал наличные и произнес в конце «Извините меня, пожалуйста», после чего покинул магазин. Telegram-канал пишет, что преступление было совершено в магазине на улице Шостаковича.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет.

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