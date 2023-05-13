Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Мужчина зашел в продуктовый магазин, достал пистолет и стал угрожать сотруднице. Он просил отдать ему деньги и добавлял слово «пожалуйста».
Сотрудница попыталась его обхитрить, заявляя, что только сдала кассу и денег у нее нет. Она ругалась матом и даже оскорбила грабителя.
Он же нашел кассу, забрал наличные и произнес в конце «Извините меня, пожалуйста», после чего покинул магазин. Telegram-канал пишет, что преступление было совершено в магазине на улице Шостаковича.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге двое собутыльников ограбили МФО с фонариком, похожим на пистолет.