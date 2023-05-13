Власти Ростова определили подрядчика, который займется техническим обслуживанием авто, находящихся на балансе администрации. Изначально чиновники рассчитывали потратить на услуги подрядчика 4,2 миллиона рублей. Однако участников закупки столь маленькая сумма не устроила. Максимальная цена, за которую они готовы были заключить контракт, составляла 267,2 миллиона рублей. Победителем стал тот, кто на фоне остальных предложил меньше всего — 175 миллионов рублей. Его имя в документах не разглашается.