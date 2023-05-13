Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Власти Ростова определили подрядчика, который займется техническим обслуживанием авто, находящихся на балансе администрации. Изначально чиновники рассчитывали потратить на услуги подрядчика 4,2 миллиона рублей. Однако участников закупки столь маленькая сумма не устроила. Максимальная цена, за которую они готовы были заключить контракт, составляла 267,2 миллиона рублей. Победителем стал тот, кто на фоне остальных предложил меньше всего — 175 миллионов рублей. Его имя в документах не разглашается.
Известно, что подрядчику предстоит проводить диагностику, техобслуживание, ремонт машин, монтаж, балансировку и мойку колес, а также установку камер, рихтовку, прокат и очистку дисков и многое другое.
В автопарке администрации указаны 131 машина. Среди них Renault Kangoo, Hyundai Accent, Skoda Rapid, Kia Rio, Chevrolet Niva. Есть на балансе у властей и пара Audi A8 Long, несколько Ford Focus, Ford Mondeo, Hyundai Solaris, Toyota Camry. Также в списке указаны несколько микроавтобусов и две единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что гордума Ростова потратит 6,7 миллионов рублей на свой пиар в СМИ.