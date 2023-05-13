Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:43
На улице Текучева водитель Chevrolet Lanos, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, сбил двух пешеходов — 43-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь.
«Пешеходы переходили дорогу на зеленый свет светофора. Они получили травмы и были доставлены в больницу», — прокомментировали в управлении.
Сама авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.
Ранее стало известно, что в Ростовской области под суд пойдет водитель без прав, задавившая девушку на парковке.