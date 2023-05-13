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Водитель сбил женщину с 15-летней дочерью в Ростове-на-Дону вечером 12 мая

13 мая 2023, 06:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля оказались мать с дочерью, которые пытались перейти дорогу, сообщили в УГИБДД по региону

На улице Текучева водитель Chevrolet Lanos, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, сбил двух пешеходов — 43-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь.

«Пешеходы переходили дорогу на зеленый свет светофора. Они получили травмы и были доставлены в больницу», — прокомментировали в управлении.

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Сама авария произошла вечером в пятницу, 12 мая.

Ранее стало известно, что в Ростовской области под суд пойдет водитель без прав, задавившая девушку на парковке.

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