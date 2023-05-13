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Юрист Габович рассказал, кто в Ростовской области получит бронь от военных сборов

13 мая 2023, 19:53
Фото: 1MI
Юрист Габович рассказал, кто в Ростове получит бронь от военных сборов
Закон о военных сборах допускает бронирование. Важно понимать, что бронируется не сам человек, а конкретно его должность, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист разъясняет, что бронь и освобождение от военных сборов — это разные направления.

«Например, законодательство освобождает от призыва на военные сборы некоторые категории граждан. В их числе — педагогические работники, учащиеся образовательных организаций по очной или заочной форме, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и многие другие», — отмечает Габович.

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Также, по словам юриста, закон допускает бронирование. Однако списка организаций, которым дают право для бронирования своих должностей, нет в публичном доступе.

«Получить бронь для своих сотрудников могут лишь те работодатели, чью работу государство признает критически важной», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области. 

Что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области
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