«Например, законодательство освобождает от призыва на военные сборы некоторые категории граждан. В их числе — педагогические работники, учащиеся образовательных организаций по очной или заочной форме, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и многие другие», — отмечает Габович.