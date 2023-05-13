Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Юрист разъясняет, что бронь и освобождение от военных сборов — это разные направления.
«Например, законодательство освобождает от призыва на военные сборы некоторые категории граждан. В их числе — педагогические работники, учащиеся образовательных организаций по очной или заочной форме, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и многие другие», — отмечает Габович.
Также, по словам юриста, закон допускает бронирование. Однако списка организаций, которым дают право для бронирования своих должностей, нет в публичном доступе.
«Получить бронь для своих сотрудников могут лишь те работодатели, чью работу государство признает критически важной», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что такое военные сборы и кого они коснутся в Ростовской области.