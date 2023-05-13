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Published Сегодня, 04:54
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ДТП произошло на дороге «Новочеркасск-Каменоломни», когда водитель автомобиля «Рено Логан» не пропустил автомобиль «ВАЗ 2104», двигавшийся по главной дороге. Это привело к столкновению транспорта.
В результате аварии пострадали пассажиры «ВАЗа» — 33-летняя женщина и ее годовалая дочь, их доставили в больницу. Известно, что машины столкнулись в частном секторе.
Ранее стало известно, что в Ростовской области под суд пойдет водитель без прав, задавившая девушку на парковке. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.