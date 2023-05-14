Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В воскресенье, 14 мая, на Гребном канале в Ростове прочел Чемпионат города по гребле на лодках «Дракон». В соревнованиях принимали участие не только спортсмены, но и трудовые коллективы различных организаций.
В дистанции на 500 метров победу одержала команда «Молния», представлявшая «Гребной канал „Дон“». Первое место в дистанции на 200 метров удалось взять коллективу АО «Теплокоммунэнерго».
Ранее власти объявили об отмене первенства Европы по гребле в Ростове в 2023 году. Соревнование должно было пройти в Ростове еще в 2021 году, однако от его проведения отказывались из-за пандемии коронавируса.