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Чемпионат по гребле состоялся в Ростове 14 мая

14 мая 2023, 14:10
Фото: Администрация Ростова
В Ростове прошел городской чемпионат по гребле
В Ростове прошел городской чемпионат по гребле, сообщили в мэрии.

В воскресенье, 14 мая, на Гребном канале в Ростове прочел Чемпионат города по гребле на лодках «Дракон». В соревнованиях принимали участие не только спортсмены, но и трудовые коллективы различных организаций.

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В дистанции на 500 метров победу одержала команда «Молния», представлявшая «Гребной канал „Дон“». Первое место в дистанции на 200 метров удалось взять коллективу АО «Теплокоммунэнерго».

Ранее власти объявили об отмене первенства Европы по гребле в Ростове в 2023 году. Соревнование должно было пройти в Ростове еще в 2021 году, однако от его проведения отказывались из-за пандемии коронавируса.

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