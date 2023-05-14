rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Изображение материала

Депутат Вассерман рассказал о второй волне мобилизации в Ростовской области

14 мая 2023, 09:44
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, новая волна частичной мобилизации пока не требуется, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он уверен, что одержать победу можно участвующими в данный момент в СВО войсками. Парламентарий добавил, что хоть пока новый набор в рамках частичной мобилизации не требуется, но ситуация может поменяться.

Путин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперации
Узнать подробнее

Вассерман уточнил, что это зависит от того, сможет ли НАТО перенаправить на Украину свои силы. По его словам, официально делать они это еще не начинали. 

Ранее губернатор Василий Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
Путин поручил помогать Ростовской области из-за спецоперацииПутин назвал новые льготы для участников спецоперации в Ростовской области
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Мобилизация в Ростовской области#Заявление депутата#Илья Протвинов
Подпишитесь
В США заявили, что Зеленский хотел атаковать беспилотниками Ростов
Сегодня, 06:50
Население Ростовской области сократилось на 6 тыс человек в 2023 году
Сегодня, 07:16
Пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове вечером 13 мая
Сегодня, 08:05
Полиция в Ростове-на-Дону подтвердила розыск вооруженного преступника в камуфляже
Сегодня, 08:24
Ростовский депутат Бородай заявил, что у Украины таят шансы отстоять позиции в бою
Сегодня, 08:49
Смертность в Ростовской области снизилась почти на 25% в 2023 году
Сегодня, 07:48