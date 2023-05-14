Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Он уверен, что одержать победу можно участвующими в данный момент в СВО войсками. Парламентарий добавил, что хоть пока новый набор в рамках частичной мобилизации не требуется, но ситуация может поменяться.
Вассерман уточнил, что это зависит от того, сможет ли НАТО перенаправить на Украину свои силы. По его словам, официально делать они это еще не начинали.
Ранее губернатор Василий Голубев назвал подробности передачи в Ростове 300 машин для участников СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.