В соцсетях студенты шокированы происшествием. Они пишут: «Такое ощущение, что охрана просто по приколу там», «Может, стоит задуматься о том, что это произошло у КПП, но охрана даже выбежать не успела?». Однако многие встали на защиту охранников: «Не надо гнать на охрану, они отвечают за кнопочку на турникете, они не могут везде успевать».