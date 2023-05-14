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Двух студенток похитили неизвестные прямо на входе в общежитие в Ростове

14 мая 2023, 03:35
Фото: 1MI
Двух девушек похитили на входе общежития в Ростове
Двух студенток похитили неизвестные на авто рядом со входом в кампус общежитий, сообщили студенческие соцсети и Telegram-каналы.

13 мая, около 15.20 мск, происшествие произошло рядом со студенческим кампусом на Западном в Ростове. Прямо на входе в общежитие двух девушек похитили неизвестные лица на автомобиле Relault Logan.

Информация о происшествии быстро распространилась среди студентов. Они потребовали найти девушек и разобраться, почему злоумышленникам столь легко удалось совершить похищение.

Позже Студенческий совет сообщил, что студентки найдены, а их похитители задержаны. Других подробностей об инциденте пока нет.

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МВД происшествие официально пока никак не комментировало. Информация уточняется.

В соцсетях студенты шокированы происшествием. Они пишут: «Такое ощущение, что охрана просто по приколу там», «Может, стоит задуматься о том, что это произошло у КПП, но охрана даже выбежать не успела?». Однако многие встали на защиту охранников: «Не надо гнать на охрану, они отвечают за кнопочку на турникете, они не могут везде успевать».

Ранее банду задержали в Ростовской области за нападение на пожилых женщин.

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