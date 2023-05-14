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Эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой

14 мая 2023, 17:39
Фото: wikipedia.org
Ирина Аллегрова
Правило подобранные наряды являются секретом молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой, заявила дизайнер Аника Керимова.

Дизайнер Аника Керимова рассказала 360 о секретах молодости уроженки Ростова Ирины Аллегровой. Знаменитой певице уже 71 год. Однако она продолжает радовать поклонников своей красотой и изысканными нарядами.

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Керимова отметила, что Аллегрова умеет подбирать элегантные образы, подчеркивающие ее достоинства и скрывающие недостатки. Также артистка следует модным трендам. Например, на свое крайнее выступление в Кремле она надела черное шелковое платье с цветочным принтом. По словам дизайнера, наряд является трендовым в этом сезоне.

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