Керимова отметила, что Аллегрова умеет подбирать элегантные образы, подчеркивающие ее достоинства и скрывающие недостатки. Также артистка следует модным трендам. Например, на свое крайнее выступление в Кремле она надела черное шелковое платье с цветочным принтом. По словам дизайнера, наряд является трендовым в этом сезоне.

