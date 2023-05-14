Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Дизайнер Аника Керимова рассказала 360 о секретах молодости уроженки Ростова Ирины Аллегровой. Знаменитой певице уже 71 год. Однако она продолжает радовать поклонников своей красотой и изысканными нарядами.
Керимова отметила, что Аллегрова умеет подбирать элегантные образы, подчеркивающие ее достоинства и скрывающие недостатки. Также артистка следует модным трендам. Например, на свое крайнее выступление в Кремле она надела черное шелковое платье с цветочным принтом. По словам дизайнера, наряд является трендовым в этом сезоне.
Ранее RostovGazeta рассказала о десяти самых известных уроженцах Ростовской области.