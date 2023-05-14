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ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 1:0

14 мая 2023, 18:27
Фото: 1MI
ФК "Ростов" проиграл "Сочи" со счетом 1:0
ФК «Ростов» не смог одолеть «Сочи» и опустился на третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Череда спортивных неудач настигла ФК «Ростов». Сегодня клуб проиграл «Сочи» со счетом 1:0. За последние семь матчей у подопечных Валерия Карпина была только одна победа.

Победный гол «Сочи» на 89-й минуте матча принес Тимофей Шипунов. Игрок вышел на поле лишь на 80-й минуте игры.

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Сейчас «Ростов» опустился на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Первое место остается за питерским «Зенитом». От ЦСКА же «Ростов» отделяют четыре очка.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что у клуба нет будущего.

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