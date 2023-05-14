Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Череда спортивных неудач настигла ФК «Ростов». Сегодня клуб проиграл «Сочи» со счетом 1:0. За последние семь матчей у подопечных Валерия Карпина была только одна победа.
Победный гол «Сочи» на 89-й минуте матча принес Тимофей Шипунов. Игрок вышел на поле лишь на 80-й минуте игры.
Сейчас «Ростов» опустился на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Первое место остается за питерским «Зенитом». От ЦСКА же «Ростов» отделяют четыре очка.
Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что у клуба нет будущего.