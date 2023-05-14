В последнее время путешествовать из Ростовской области стало сложнее из-за роста стоимости туров в другие страны и закрытого аэропорта Платов. Но тем, кто любит приключения и имеет определенные возможности, это не станет помехой. RostovGazeta подготовила материал о том, в каких странах могут отдохнуть жители региона и во сколько им это обойдется. А отправной точкой выбрали аэропорт на Минводах, который не закрывался, в отличие от ростовского.