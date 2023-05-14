Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:30
В последнее время путешествовать из Ростовской области стало сложнее из-за роста стоимости туров в другие страны и закрытого аэропорта Платов. Но тем, кто любит приключения и имеет определенные возможности, это не станет помехой. RostovGazeta подготовила материал о том, в каких странах могут отдохнуть жители региона и во сколько им это обойдется. А отправной точкой выбрали аэропорт на Минводах, который не закрывался, в отличие от ростовского.
Сейчас Россия поддерживает регулярные авиасообщения с более чем 30 странами, но не все из них являются популярными туристическими направлениями. В настоящее время существуют прямые авиарейсы в Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы и Египет.
Согласно прогнозам туроператоров, в летний сезон 2023 года Россия и Турция станут двумя основными направлениями, причем Россия опередит иностранные государства. По данным Ассоциации туроператоров, ТОП-5 популярных направлений для организованных туристов в летний сезон (с мая по октябрь) выглядит следующим образом:
Интересно отметить, что в 2023 году Россия опережает Турцию не только по общему числу поездок (что было всегда), но и по количеству бронирований у туроператоров. Предварительные оценки показывают, что около 80% всех летних бронирований будут приходиться на Россию и Турцию, что фактически означает, что эти две страны разделят между собой летний сезон.
Отмечается также увеличивающийся интерес российских туристов к странам ближнего зарубежья и рост числа бронирований на этих направлениях.
Летом 2023 года внутри России самыми популярными и часто бронируемыми направлениями стали:
Сочи: известный курорт на Черноморском побережье, привлекающий туристов своими пляжами, горными ландшафтами и разнообразными развлечениями.
Анапа и Геленджик: еще два популярных курортных города на побережье Черного моря, предлагающие красивые пляжи и возможности для отдыха на природе;
Кавказские Минеральные воды: регион, известный своими минеральными источниками и курортами, где туристы могут насладиться спа-процедурами и природными красотами;
Северный Кавказ предлагает разнообразные возможности для активного отдыха, включая горные походы, скалолазание и рафтинг;
Калининград: город, находящийся на Балтийском побережье, привлекает туристов своей уникальной историей, архитектурой и богатыми природными заповедниками.
По итогам лета 2022 года в ТОП популярных направлений также входили Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Крым.
Согласно опросу, проведенному Superjob, около 34% жителей Ростова-на-Дону заявили, что не имеют достаточно средств для отпуска. Больше всего могут позволить себе жители Москвы, которые готовы потратить 55 тысяч рублей на человека в неделю. На втором и третьем местах расположились Красноярск и Екатеринбург.
Когда речь идет об «отпуске мечты», наибольшие запросы высказали москвичи, которые хотели бы тратить около 170 тысяч рублей в неделю. Ростов занял второе место с показателем в 167 тысяч рублей.
В целом, жители Ростова-на-Дону могут позволить себе тратить около 43 тысяч рублей на человека в неделю на отдых.
Ранее Ассоциация туроператоров составила список стран, где можно отдохнуть, сэкономив деньги. Для составления списка учитывались следующие факторы:
Если хотите сэкономить во время путешествия, то стоит обратить внимание на пять стран: Таиланд, Армению, Азербайджан, Вьетнам и Южную Корею. В столицах этих государств самостоятельные туристы могут провести четыре дня и три ночи всего за 30-90 долларов США. Эта сумма позволяет снять жилье в хостеле и совершить 10 поездок на общественном транспорте. Однако стоимость питания и перелета в эту сумму не включены.
Что касается стоимости пакетных туров на каждое из этих направлений, то цены следующие:
Если рассматривать поездку для семьи с пятилетним ребенком, то отдых в Турции на 7 ночей, начиная с 15 июня, включая перелет и проживание, обойдется от 111 тысяч рублей. По этой цене туристы получат стандартный номер, но питание включено не будет в стоимость путевки.
Дальнейшая стоимость отдыха будет зависеть от нескольких факторов, включая качество питания, тип номера и выбранный курорт. Например, если выбрать вариант «Все включено», то цена возрастет и будет начинаться от 136 тысяч рублей.
Самая доступная путевка в Абхазию для трех человек на 7 ночей будет стоить 121 тысячу рублей. Эта цена выше, чем в Турции, при этом предлагается отель без звезд. В данном случае размещение будет в летнем домике без питания.
За дополнительные семь тысяч рублей можно выбрать двухместный номер в гостевом доме. В этом случае также не включено питание, и придется тратить дополнительные средства на еду.
Если выбрать вариант «Все включено», то поездка обойдется в 195 тысяч рублей для двух взрослых и одного ребенка.
Отдых в ОАЭ для семьи из Ростовской области будет требовать значительных затрат. Самый бюджетный вариант стоимостью 268 тысяч рублей предлагает стандартный номер и завтраки.
За вариант «Все включено» придется заплатить уже 325 тысяч рублей. При этом цены на отдых дальше только возрастают.
Отдых в Египте для троих человек начинается от 159 тысяч рублей за стандартный номер с питанием «Все включено». Однако, выбрав вариант с завтраками, туристам придется заплатить на пять тысяч рублей больше, но отель будет иметь более высокую категорию.
В Египте можно заняться дайвингом и исследовать подводный мир Красного моря, попробовать виндсерфинг, насладиться пляжами и сделать красивые фотографии для социальных сетей.
Бюджетно отдохнуть по путевке в Таиланде не получится, так как самый дешевый тур стоит 361 тысячу рублей. Это трехзвездочный отель, в котором не предусмотрено питание за эти деньги.
Если выбрать «Все включено», то стоит готовиться отдать 460 тысяч рублей минимум на троих. Следующий по цене тур стоит уже 546 тысяч рублей.
Сэкономить в этом случае не получится, так как самый бюджетный вариант отдыха обойдется в 378 тысяч рублей. Это размещение в стандартном номере с завтраками.
Тем, кто хочет отдохнуть по максимуму и не думать о покупке еды, то подойдет вариант «Все включено». Только кошелек опустеет на 800 тысяч рублей, именно столько стоит путевка с этой опцией.