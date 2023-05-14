Так, погребение на Ростовской кладбище подорожает на 11% — до 2516 рублей. На Северном кладбище погребение теперь обойдется в 1516 рублей — также на 11% дороже, чем сейчас. Аналогичным образом индексация цен произойдет и на других городских кладбищах.