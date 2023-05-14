Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодных военных сборов в России. Их организацией должны заняться местные власти.
Для участия в сборах призовут военнослужащих, прибывающих в запасе ВС РФ, Нацгвардии, ФСБ и государственной охраны.
Власти Ростовской области напомнили, что за неявку на военные сборы гражданину грозит административная ответственность. В частности, штраф в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей.
Заместитель губернатора Вадим Артемов заверил, что военнослужащие запаса, принявшие участие в сборах, не попадут в зону спецоперации. Соответствующее положение закреплено законами Российской Федерации.
Издание CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Радиус их поражения составляет 250 километров.
Ракеты Storm Shadow сейчас являются самыми дальнобойными ракетами, которые Запад передавал Украине. Они смогут долететь, в том числе, и до Ростовской области, и некоторых других регионов России.
На днях ВСУ, предположительно, уже использовали Storm Shadow. В пятницу и субботу они произвели несколько обстрелов Луганска. Это были первые удары по городу за несколько месяцев.
Администрация Ростова собирается увеличить стоимость услуг погребения на городских кладбищах. Чиновники уже подготовили соответствующие правки в муниципальное законодательство. Они должны вступить в силу 5 октября этого года.
Так, погребение на Ростовской кладбище подорожает на 11% — до 2516 рублей. На Северном кладбище погребение теперь обойдется в 1516 рублей — также на 11% дороже, чем сейчас. Аналогичным образом индексация цен произойдет и на других городских кладбищах.
Поднимется в цене на 12% и предоставление и доставка гроба, а также других предметов для погребения. С 5 октября за эту услугу придется отдать 3463 рубля.
Ростовчане в соцсетях заявили, что шокированы новыми расценками. По их словам, на деле похороны в городе обходятся в несколько десятков раз дороже — от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.