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Из-за аварии движение остановили по платному участку трассы М-4 в Ростовской области

14 мая 2023, 13:03
Фото: rostovgazeta.ru
Из-за аварии движение остановили по платному участку трассы М-4 в Ростовской области
В Ростовской области из-за ДТП приостановили движение машин по платному участку трассы М-4 «Дон», сообщили в Автодоре.

Серьезное ДТП произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». Это платный участок дороги. Из-за аварии «Автодор» перекрыл движение машин в сторону Москвы. Водителям предлагают использовать объезд через автодорогу «Азов — Васильево-Петровское — Самарское».

В ГИБДД факт аварии подтвердили, однако подробностей произошедшего пока нет. Информация уточняется.

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Автомобилистам предлагают заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове.

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