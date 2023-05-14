Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Серьезное ДТП произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». Это платный участок дороги. Из-за аварии «Автодор» перекрыл движение машин в сторону Москвы. Водителям предлагают использовать объезд через автодорогу «Азов — Васильево-Петровское — Самарское».
В ГИБДД факт аварии подтвердили, однако подробностей произошедшего пока нет. Информация уточняется.
Автомобилистам предлагают заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее пять автомобилей столкнулись на Текучева в Ростове.