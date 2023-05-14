Предприятие обратилось в суд, чтобы получить в собственность нефтебазу и забегая вперед, скажем, что иск был удовлетворен. В материалах дела говорится, что завод открыли в 1921 году в поселке Вороново, а в 1950-е годы он построил за собственные деньги нефтебазу. На балансе предприятия она числится с 1965 года.