rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Изображение материала

Конный завод в Ростовской области стал владельцем своей недвижимости через 58 лет

14 мая 2023, 07:38
Фото: 1mi
«Кировскому конному заводу» в Ростовской области удалось выиграть суд у администрации Кировского сельпо по поводу спорной недвижимости, говорится в материалах арбитражного суда.

Предприятие обратилось в суд, чтобы получить в собственность нефтебазу и забегая вперед, скажем, что иск был удовлетворен. В материалах дела говорится, что завод открыли в 1921 году в поселке Вороново, а в 1950-е годы он построил за собственные деньги нефтебазу. На балансе предприятия она числится с 1965 года.

Водоканал снова пытается засудить ФК «Ростов»
Узнать подробнее

Сам комплекс состоит из заправочной, пристройки, склада, топливораздаточных колонок, резервуаров, а площадь земельного участка достигает 8,5 тысячи квадратных метров. Ссылаясь на давность владения, представители предприятия попросили признать за ним право собственности на эти объекты.

В результате все требования были удовлетворены.

Ранее более 5 миллионов рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области.

Читайте также:
Водоканал снова пытается засудить ФК «Ростов»Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в БатайскеСтруктура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Суд в Ростове#Конный завод в Ростове
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, кто в Ростовской области получит бронь от военных сборов
Вчера, 19:53
В Ростове появился вежливый грабитель, а по делу ОПГ полиции предъявили обвинение
Вчера, 15:17
По делу ОПГ полиции в Ростове фигурантам предъявили обвинение в создании банды
Вчера, 14:16
Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина
Вчера, 13:18
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Вчера, 08:31
Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова назвала подробности заболевания раком
Вчера, 13:03