Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Предприятие обратилось в суд, чтобы получить в собственность нефтебазу и забегая вперед, скажем, что иск был удовлетворен. В материалах дела говорится, что завод открыли в 1921 году в поселке Вороново, а в 1950-е годы он построил за собственные деньги нефтебазу. На балансе предприятия она числится с 1965 года.
Сам комплекс состоит из заправочной, пристройки, склада, топливораздаточных колонок, резервуаров, а площадь земельного участка достигает 8,5 тысячи квадратных метров. Ссылаясь на давность владения, представители предприятия попросили признать за ним право собственности на эти объекты.
В результате все требования были удовлетворены.
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