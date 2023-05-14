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Население Ростовской области сократилось на 6 тыс человек в 2023 году

14 мая 2023, 07:16
Фото: 1mi
В Ростовской области с января по март 2023 года естественная убыль населения составила 6,3 тысячи человек, сообщает Росстат.

За это время в регионе появились на свет 7,9 тысячи детей, но скончались 14,2 тысячи местных жителей. По информации Росстата, за год количество родившихся уменьшилось на 190, смертность снизилась практически на 25%.

Согласно статистики, в прошлом году естественная убыль населения Ростовской области составила 10,8 тысячи граждан.

В Ростовской области снова зафиксировали убыль населения в 2023 году
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Что касается в целом Южного федерального округа, то убыль населения оказалась на отметке в 21,7 тысячи человек. А по стране этот показатель составил 148 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году.

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