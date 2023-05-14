Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
За это время в регионе появились на свет 7,9 тысячи детей, но скончались 14,2 тысячи местных жителей. По информации Росстата, за год количество родившихся уменьшилось на 190, смертность снизилась практически на 25%.
Согласно статистики, в прошлом году естественная убыль населения Ростовской области составила 10,8 тысячи граждан.
Что касается в целом Южного федерального округа, то убыль населения оказалась на отметке в 21,7 тысячи человек. А по стране этот показатель составил 148 тысяч граждан.
Ранее стало известно, что поток уезжающих из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году.