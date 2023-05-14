Вечером 13 мая ДТП произошло на улице Текучева, 28 в Ростове. 22-летний горожанин рассказал сотрудникам ДПС, что ехал в качестве пассажира на мотоцикле. Его водителя он якобы не знал. В ходе движения водитель допустил падение мотоцикла на проезжую часть.