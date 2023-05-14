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Пассажир пострадал из-за падения мотоцикла на проезжую часть в Ростове

14 мая 2023, 14:53
Фото: 1MI
В Ростове пассажир мотоцикла пострадал в результате ДТП
В Ростове пассажир мотоцикла пострадал в результате ДТП, сообщили в ГИБДД России по региону.

Вечером 13 мая ДТП произошло на улице Текучева, 28 в Ростове. 22-летний горожанин рассказал сотрудникам ДПС, что ехал в качестве пассажира на мотоцикле. Его водителя он якобы не знал. В ходе движения водитель допустил падение мотоцикла на проезжую часть.

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Из-за удара пассажир получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице. Куда успел скрыться водитель мотоцикла, устанавливается.

Ранее байкер в Волгодонске промчался на красный свет и протаранил грузовик.

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