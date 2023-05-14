Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Вечером 13 мая ДТП произошло на улице Текучева, 28 в Ростове. 22-летний горожанин рассказал сотрудникам ДПС, что ехал в качестве пассажира на мотоцикле. Его водителя он якобы не знал. В ходе движения водитель допустил падение мотоцикла на проезжую часть.
Из-за удара пассажир получил серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице. Куда успел скрыться водитель мотоцикла, устанавливается.
Ранее байкер в Волгодонске промчался на красный свет и протаранил грузовик.