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После ДТП движение восстановлено по правой стороне трассы М-4 в Ростовской области

14 мая 2023, 14:53
Фото: 1MI
Движение открыли по правой стороне трассы М-4 "Дон" в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» открыли движение по правой стороне, его перекрывали из-за массового ДТП, сообщили в Автодоре.

ДТП с участием трех легковушек, «Газели» и грузовика произошло на 1096-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Из-за столкновения транспортных средств двое водителей госпитализированы, еще один погиб.

Из-за аварии движение остановили по платному участку трассы М-4 в Ростовской области
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Сразу после инцидента Автодор перекрыл движение по этому участку трассы в обе стороны. Спустя час движение восстановили по правой полосе в сторону Москвы.

Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» находится в Азовском районе и является платным. По факту смертельного ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

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