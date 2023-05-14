Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
ДТП с участием трех легковушек, «Газели» и грузовика произошло на 1096-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Из-за столкновения транспортных средств двое водителей госпитализированы, еще один погиб.
Сразу после инцидента Автодор перекрыл движение по этому участку трассы в обе стороны. Спустя час движение восстановили по правой полосе в сторону Москвы.
Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» находится в Азовском районе и является платным. По факту смертельного ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.