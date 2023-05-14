Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
ДТП с участием «Газели», грузовика и трех легковушек произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». Авария унесла жизнь одного из водителей, еще двое госпитализированы. Автодор перекрывал движение по участку трассы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас одна из полос снова открыта для автомобилистов.
ГИБДД тем временем опубликовало фото с места событий.
Правоохранительные органы продолжают изучать все обстоятельства ДТП.
Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» является платным и находится в Азовском районе. ДТП произошло из-за того, что водитель «Газели» не рассчитал безопасную скорость и на мокрой трассе влетел в грузовик Iveco, тот, в свою очередь, влетел в легковушку, далее машины стали врезаться друг в друга по инерции.