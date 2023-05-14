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Появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области

14 мая 2023, 16:40
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Массовое ДТП произошло в Ростовской области на трассе М-4 "Дон"
ДТП с участием пяти транспортных средств произошло 14 мая на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, фото с места событий опубликовала пресс-служба ГИБДД.

ДТП с участием «Газели», грузовика и трех легковушек произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». Авария унесла жизнь одного из водителей, еще двое госпитализированы. Автодор перекрывал движение по участку трассы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас одна из полос снова открыта для автомобилистов.

ГИБДД тем временем опубликовало фото с места событий.

Фото: ГИБДД России по Ростовской области
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Правоохранительные органы продолжают изучать все обстоятельства ДТП.

Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» является платным и находится в Азовском районе. ДТП произошло из-за того, что водитель «Газели» не рассчитал безопасную скорость и на мокрой трассе влетел в грузовик Iveco, тот, в свою очередь, влетел в легковушку, далее машины стали врезаться друг в друга по инерции.

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