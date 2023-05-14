ДТП с участием «Газели», грузовика и трех легковушек произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». Авария унесла жизнь одного из водителей, еще двое госпитализированы. Автодор перекрывал движение по участку трассы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас одна из полос снова открыта для автомобилистов.