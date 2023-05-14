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Стали известны подробности похищения студенток рядом с общежитем на Зорге в Ростове

14 мая 2023, 14:51
Фото: Pxhere.com
Стали известны подробности похищения студенток рядом с общежитием в Ростове

В МВД сообщили, что «похищенная» девушка оказалась в машине с мужчиной после ссоры

Выяснение отношений между парой стало поводом для «похищения» студенток у входа в студенческий кампус в Ростове, пишут СМИ.

Вечером 13 мая студенты сообщили о похищении двух девушек рядом со входом на территорию студенческого кампуса на Зорге. Очевидцы сообщили, что студенток затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что девушек нашли, их жизни ничего не угрожает. Как пишет Donnews, «похищение» оказалось выяснением отношений между молодыми людьми — 28-летним и 26-летней уроженцами ближнего зарубежья. Пара вместе обучается в вузе.

Накануне молодой человек подъехал к общежитию, чтобы выяснить отношения с девушкой. Однако разговор быстро перерос в ссору. Студенты решили закончить разговор подальше от посторонних и уехать. Вместе с собой они взяли подругу девушки.

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После того, как в университете забили тревогу, полиция оперативно нашла студентов и доставила в отдел. Участники конфликта заявили, что претензий друг к другу не имеют.

Очевидцы же в соцсетях сетовали, что охрана кампуса никак не вмешалась в конфликт и позволила девушкам уехать в неизвестном направлении с агрессивно настроенным молодым человеком.

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