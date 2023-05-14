Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Вечером 13 мая студенты сообщили о похищении двух девушек рядом со входом на территорию студенческого кампуса на Зорге. Очевидцы сообщили, что студенток затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что девушек нашли, их жизни ничего не угрожает. Как пишет Donnews, «похищение» оказалось выяснением отношений между молодыми людьми — 28-летним и 26-летней уроженцами ближнего зарубежья. Пара вместе обучается в вузе.
Накануне молодой человек подъехал к общежитию, чтобы выяснить отношения с девушкой. Однако разговор быстро перерос в ссору. Студенты решили закончить разговор подальше от посторонних и уехать. Вместе с собой они взяли подругу девушки.
После того, как в университете забили тревогу, полиция оперативно нашла студентов и доставила в отдел. Участники конфликта заявили, что претензий друг к другу не имеют.
Очевидцы же в соцсетях сетовали, что охрана кампуса никак не вмешалась в конфликт и позволила девушкам уехать в неизвестном направлении с агрессивно настроенным молодым человеком.