Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Суд в Таганроге огласил приговор 18-летнему парню. Его признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем смерть человека. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Поздно вечером пешеход не дошел до «зебры» на улице Чехова и сел прямо на дороге. В этот момент на большой скорости промчался 18-летней водитель. Автомобилист сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.
Водителю назначили наказание в виде двух лет условного заключения. Также его лишили водительских прав на три года, добавил Donday.
Ранее перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области.