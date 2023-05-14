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Условный срок дали 18-летнему водителю в Таганроге, сбившему насмерть пешехода

14 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Таганроге суд вынес приговор 18-летнему автомобилисту, сбившему насмерть пешехода
В Таганроге суд вынес приговор 18-летнему автомобилисту, сбившему насмерть пешехода, пишут СМИ.

Суд в Таганроге огласил приговор 18-летнему парню. Его признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем смерть человека. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Поздно вечером пешеход не дошел до «зебры» на улице Чехова и сел прямо на дороге. В этот момент на большой скорости промчался 18-летней водитель. Автомобилист сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.

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Водителю назначили наказание в виде двух лет условного заключения. Также его лишили водительских прав на три года, добавил Donday.

Ранее перебегавший дорогу 11-летний мальчик погиб в аварии в Ростовской области.

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