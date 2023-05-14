Суд в Таганроге огласил приговор 18-летнему парню. Его признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем смерть человека. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Поздно вечером пешеход не дошел до «зебры» на улице Чехова и сел прямо на дороге. В этот момент на большой скорости промчался 18-летней водитель. Автомобилист сбил пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.