Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Серьезное ДТП произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». 50-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Iveco. Удар был настолько сильным, что большегруз отбросило на автомобиль ВАЗ 2107. Сам же грузовик перевернулся. Далее ВАЗ по инерции влетел в Toyota Camry, а Toyota врезалась в Kia Ceed.
В результате ДТП погиб водитель «Газель». Водители грузовика и ВАЗ доставлены в больницу.
По факту произошедшего проводится расследование, назначен ряд экспертиз.
Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» является платным. Из-за ДТП Автодор принял решение временно перекрыть по нему движение машин. Водителям предложили альтернативные пути объезда.