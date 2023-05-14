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В ДТП с пятью машинами на М-4 «Дон» погиб 50-летний водитель, еще два человека ранены

14 мая 2023, 14:14
Фото: 1MI
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим в Азовском районе
Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

Серьезное ДТП произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». 50-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Iveco. Удар был настолько сильным, что большегруз отбросило на автомобиль ВАЗ 2107. Сам же грузовик перевернулся. Далее ВАЗ по инерции влетел в Toyota Camry, а Toyota врезалась в Kia Ceed.

В результате ДТП погиб водитель «Газель». Водители грузовика и ВАЗ доставлены в больницу.

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По факту произошедшего проводится расследование, назначен ряд экспертиз.

Напомним, 1096-й километр трассы М-4 «Дон» является платным. Из-за ДТП Автодор принял решение временно перекрыть по нему движение машин. Водителям предложили альтернативные пути объезда.

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