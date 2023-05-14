Серьезное ДТП произошло в Ростовской области на 1096-м километре трассы М-4 «Дон». 50-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Iveco. Удар был настолько сильным, что большегруз отбросило на автомобиль ВАЗ 2107. Сам же грузовик перевернулся. Далее ВАЗ по инерции влетел в Toyota Camry, а Toyota врезалась в Kia Ceed.