Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Днем воздух прогреется только до 22 градусов тепла. При этом ветер будет дуть слабый - до 4 метров в секунду в первой половине дня. Во второй половине дня ветер сменит свое направление с северного на северо-западный и усилится до 6 метров в секунду.
Вечером и ночью в донской столицы будет от плюс 12 до плюс 15 градусов. В понедельник дождя не ожидается. Утром будет ясно, а вот после обеда ожидается переменная облачность.
Ранее синоптики пообещали, что в Ростове к 18 мая потеплеет до 25 градусов. В ночные часы столбики термометра будут опускаться до 12 грудасов.