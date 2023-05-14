rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Изображение материала

В Ростове к вечеру воскресенья 14 мая ожидается гроза

14 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Ростове к вечеру воскресенья 14 мая ожидается гроза
Небольшой дождь с грозой прогнозируется в Ростове ближе к вечеру 14 мая, сообщают метеорологи.

Днем воздух прогреется только до 22 градусов тепла. При этом ветер будет дуть слабый - до 4 метров в секунду в первой половине дня. Во второй половине дня ветер сменит свое направление с северного на северо-западный и усилится до 6 метров в секунду.

Ростовчанам рассказали, когда закончатся дожди в мае
Узнать подробнее

Вечером и ночью в донской столицы будет от плюс 12 до плюс 15 градусов. В понедельник дождя не ожидается. Утром будет ясно, а вот после обеда ожидается переменная облачность.

Ранее синоптики пообещали, что в Ростове к 18 мая потеплеет до 25 градусов. В ночные часы столбики термометра будут опускаться до 12 грудасов.

Читайте также:
Дождливую и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных
#Погода Ростов#Погода#Погода в Ростове#Погода в мае#Гроза#Дожди в Ростове#Дождь в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, кто в Ростовской области получит бронь от военных сборов
Вчера, 19:53
В Ростове появился вежливый грабитель, а по делу ОПГ полиции предъявили обвинение
Вчера, 15:17
По делу ОПГ полиции в Ростове фигурантам предъявили обвинение в создании банды
Вчера, 14:16
Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина
Вчера, 13:18
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Вчера, 08:31
Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова назвала подробности заболевания раком
Вчера, 13:03