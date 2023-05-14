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Власти Таганрога потратят 460 миллионов рублей на 10 электробусов

14 мая 2023, 13:04
Фото: 1MI
Власти Таганрога решили приобрести 10 электробусов
Власти Таганрога решили приобрести 10 электробусов, сообщается на сайте государственных закупок.

Администрация Таганрога ищет подрядчика, который поставит в город 10 электробусов. Власти готовы потратить на это 460 миллионов рублей.

В документации, приложенной к закупке, уточняется, что в каждом электробусе должно быть от 30 до 35 посадочных мест. При этом вместиться в транспортное средство должны до 85 человек. Одно место будет выделено для людей с ограниченными возможностями.

Максимальная скорость электробусов составит 70 километров в час. Транспортные средства должны быть оборудованы кондиционерами и системой отопления, а также валидаторами для оплаты проезда картой. Указываются в документации и некоторые другие требуемые технические характеристики транспортных средств.

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Поставить электробусы подрядчик обязуется с даты заключения контракта до 1 ноября этого года.

Ранее стало известно, куда пропал новый электробус в Ростове-на-Дону.

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