rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Изображение материала

В США заявили, что Зеленский хотел атаковать беспилотниками Ростов

14 мая 2023, 06:50
Фото: 1MI
Зеленский призывал «наносить удары по России»
Президент Украины Владимир Зеленский в конце января призывал наносить удары по РФ, одновременно перебрасывая внутрь ее границ сухопутные войска, чтобы «оккупировать неуказанные приграничные российские города», сообщает Washington Post со ссылкой на слитые в сеть засекреченные документы Пентагона.

Так, в обнародованных документах, как пишет американское издание, раскрываются «агрессивные инстинкты» украинского лидера. Он не только призывал оккупировать российские села, но и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию.

Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Узнать подробнее

Кроме того, Зеленский в конце января предложил «наносить удары по России». Предполагалось, что сухопутные войска в это время войдут на российскую территорию. Таким образом, Киев хотел получить «рычаги влияния на переговоры с Москвой», говорится в документе.

Кроме того, издание сообщает, что уже в феврале на встрече с генералом Валерием Залужным Зеленский посетовал, что у Киева «отсутствуют ракеты большой дальности, которые способны достать до мест дислокации российских войск в РФ». В результате Зеленский высказал предложение, чтобы ВСУ могли атаковать «неуказанные места дислокации (войск РФ) в Ростове, используя для этих целей беспилотники».

Украина уже второй раз за день обстреливает город в 35 км от Ростовской области
Узнать подробнее

Напомним, депутат Госдумы Анатолий Вассерман перечислил цели, по которым ВСУ могут наносить удары. В частности, считает парламентарий, украинские войска могут предпринять атаку на Ростов.

Читайте также:
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
#Атаки Украины#Украина#Цели ВСУ#Атака ВСУ#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, кто в Ростовской области получит бронь от военных сборов
Вчера, 19:53
В Ростове появился вежливый грабитель, а по делу ОПГ полиции предъявили обвинение
Вчера, 15:17
По делу ОПГ полиции в Ростове фигурантам предъявили обвинение в создании банды
Вчера, 14:16
Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина
Вчера, 13:18
Украина снова обстреляла территорию в 35 км от Ростовской области
Вчера, 08:31
Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова назвала подробности заболевания раком
Вчера, 13:03