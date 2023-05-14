Кроме того, издание сообщает, что уже в феврале на встрече с генералом Валерием Залужным Зеленский посетовал, что у Киева «отсутствуют ракеты большой дальности, которые способны достать до мест дислокации российских войск в РФ». В результате Зеленский высказал предложение, чтобы ВСУ могли атаковать «неуказанные места дислокации (войск РФ) в Ростове, используя для этих целей беспилотники».