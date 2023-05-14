Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Так, в обнародованных документах, как пишет американское издание, раскрываются «агрессивные инстинкты» украинского лидера. Он не только призывал оккупировать российские села, но и бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию.
Кроме того, Зеленский в конце января предложил «наносить удары по России». Предполагалось, что сухопутные войска в это время войдут на российскую территорию. Таким образом, Киев хотел получить «рычаги влияния на переговоры с Москвой», говорится в документе.
Кроме того, издание сообщает, что уже в феврале на встрече с генералом Валерием Залужным Зеленский посетовал, что у Киева «отсутствуют ракеты большой дальности, которые способны достать до мест дислокации российских войск в РФ». В результате Зеленский высказал предложение, чтобы ВСУ могли атаковать «неуказанные места дислокации (войск РФ) в Ростове, используя для этих целей беспилотники».
Напомним, депутат Госдумы Анатолий Вассерман перечислил цели, по которым ВСУ могут наносить удары. В частности, считает парламентарий, украинские войска могут предпринять атаку на Ростов.