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Житель Ростовской области палкой насмерть забил своего 90-летнего отца

14 мая 2023, 12:27
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области отправили в СИЗО за убийство своего 90-летнего отца
Жителя Ростовской области отправили в СИЗО за убийство своего 90-летнего отца, рассказали в СК РФ по региону.

В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении 62-летнего жителя станицы Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

Трагический инцидент произошел 10 мая. Обвиняемый находился в летней кухне своего дома. Там он повздорил со своим 90-летним отцом. Не решив конфликт словами, мужчина взял деревянную палку с металлическим наконечником и стал ударять ей отца по голове. Позже от полученных травм пенсионер скончался.

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Обвиняемый задержан. По решению суда, он отправится в СИЗО. Расследование все обстоятельств дела продолжается.

Ранее житель Ростова насмерть забил в квартире собственного отца.

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#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Убийство в Ростовской области#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
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