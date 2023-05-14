Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Ростовской области уголовное дело возбудили в отношении 62-летнего жителя станицы Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.
Трагический инцидент произошел 10 мая. Обвиняемый находился в летней кухне своего дома. Там он повздорил со своим 90-летним отцом. Не решив конфликт словами, мужчина взял деревянную палку с металлическим наконечником и стал ударять ей отца по голове. Позже от полученных травм пенсионер скончался.
Обвиняемый задержан. По решению суда, он отправится в СИЗО. Расследование все обстоятельств дела продолжается.
Ранее житель Ростова насмерть забил в квартире собственного отца.