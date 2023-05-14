Трагический инцидент произошел 10 мая. Обвиняемый находился в летней кухне своего дома. Там он повздорил со своим 90-летним отцом. Не решив конфликт словами, мужчина взял деревянную палку с металлическим наконечником и стал ударять ей отца по голове. Позже от полученных травм пенсионер скончался.