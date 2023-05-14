Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Канал пишет, что информация поступила от жителей дачного товарищества «Труд», которые услышали звуки вечером в субботу, 13 мая. Грохот также попал на записи уличных камер.
«Те, кто был на улице в этот момент, говорят, что видели вспышку», — сказано в сообщении. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Что-то было издалека слышно в Авиагородке, но я не поняла, что это именно было», — написали пользователи в комментариях.
«У машин сработали сигнализации. Раньше при салютах такого не было», — заявили горожане.
Ранее жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая.