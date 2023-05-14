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Жители в Батайске заявили о похожих на взрывы звуки вечером 13 мая

14 мая 2023, 09:24
Фото: 1mi
Жители Батайска услышали громкий звук, который был похож на взрыв, сообщает Telegram-канал «Батайск город».

Канал пишет, что информация поступила от жителей дачного товарищества «Труд», которые услышали звуки вечером в субботу, 13 мая. Грохот также попал на записи уличных камер.

«Те, кто был на улице в этот момент, говорят, что видели вспышку», — сказано в сообщении. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
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«Что-то было издалека слышно в Авиагородке, но я не поняла, что это именно было», — написали пользователи в комментариях.

«У машин сработали сигнализации. Раньше при салютах такого не было», — заявили горожане.

Ранее жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая.

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