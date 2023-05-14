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Знак вечной русско-армянской дружбы в Ростове разрушился из-за дуновения ветра

14 мая 2023, 16:04
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
В Ростове разрушился знак русско-армянской дружбы
В Ростове разрушился знак русско-армянской дружбы, об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Жительница Ростова рассказала о разрушении знака в честь вечной русско-армянской дружбы рядом с церковью Сурб Хач. Знак якобы упал прямо у нее на глазах после сильного порыва ветра.

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В соцсетях горожане призвали друг друга не искать символа в падении знака. Они пишут: «Просто ветер и плохо закрепленный знак. Все», «Армения и Россия — дружные страны. Так было, есть и будет!», «Цемента просто кто-то пожалел. Брак изготовителя. С дружбой у наших народов все нормально будет».

Ранее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном и обнажила скрытую скульптуру.

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