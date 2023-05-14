В соцсетях горожане призвали друг друга не искать символа в падении знака. Они пишут: «Просто ветер и плохо закрепленный знак. Все», «Армения и Россия — дружные страны. Так было, есть и будет!», «Цемента просто кто-то пожалел. Брак изготовителя. С дружбой у наших народов все нормально будет».

