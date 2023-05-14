Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Жительница Ростова рассказала о разрушении знака в честь вечной русско-армянской дружбы рядом с церковью Сурб Хач. Знак якобы упал прямо у нее на глазах после сильного порыва ветра.
В соцсетях горожане призвали друг друга не искать символа в падении знака. Они пишут: «Просто ветер и плохо закрепленный знак. Все», «Армения и Россия — дружные страны. Так было, есть и будет!», «Цемента просто кто-то пожалел. Брак изготовителя. С дружбой у наших народов все нормально будет».
Ранее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном и обнажила скрытую скульптуру.