Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Новое дорожное ограничение вводится в Ростове с 27 мая. Автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте от пересечения с улицей Восточной до Максима Горького.
Власти объясняют решение необходимостью повысить пропускную способность улицы и улучшить безопасность движения.
Действовать ограничение на парковку будет бессрочно.
Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне. Временные неудобства связаны с ремонтом тепломагистралей и газопроводов. Большинство ограничений для автомобилистов будут действовать до начала осени.