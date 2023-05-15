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Автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте в Ростове с 27 мая

15 мая 2023, 08:41
Фото: Яндекс.Карты
Автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте в Ростове
С 27 мая в Ростове водителям запретят парковать авто на Театральном проспекте, рассказали в администрации города.

Новое дорожное ограничение вводится в Ростове с 27 мая. Автомобилистам запретят парковку на Театральном проспекте от пересечения с улицей Восточной до Максима Горького.

Власти объясняют решение необходимостью повысить пропускную способность улицы и улучшить безопасность движения.

В Ростове еще одну улицу в центре города сделают односторонней с 27 мая
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Действовать ограничение на парковку будет бессрочно.

Ранее стало известно, какие дорожные ограничения введут в Ростове в июне. Временные неудобства связаны с ремонтом тепломагистралей и газопроводов. Большинство ограничений для автомобилистов будут действовать до начала осени.

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