Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сотрудникам ФСБ удалось выявить и пресечь нарушения закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.
Оперативники и азовские прокуроры провели совместную проверку молельного дома в хуторе Еремеевка в Азовском районе, где имам Ахмад Сулейманов в качестве миссионера распространял религиозную литературу печатного издания «Фазилет», а также другие турецкие книги, на которых не было маркировки о принадлежности религиозной организации.
В ходе судебного разбирательства, мировой судья участка №7 Азовского судебного района признал местную религиозную организацию «Махалля» виновной в осуществлении религиозной деятельности без указания полного наименования с распространением литературы и других материалов с ложными маркировками. Штраф составил 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Ростовской области нашли медресе, связанное с турецкими радикалами.