Оперативники и азовские прокуроры провели совместную проверку молельного дома в хуторе Еремеевка в Азовском районе, где имам Ахмад Сулейманов в качестве миссионера распространял религиозную литературу печатного издания «Фазилет», а также другие турецкие книги, на которых не было маркировки о принадлежности религиозной организации.