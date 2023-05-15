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Азовский молельный дом оштрафовали за распространение опасной литературы

15 мая 2023, 12:27
Фото: unsplash.com
Азовский молельный дом оштрафовали за распространение опасной литературы
В Азовском районе мусульманскую религиозную организацию оштрафовали за распространение литературы радикальной исламской организации, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и пресечь нарушения закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.

Оперативники и азовские прокуроры провели совместную проверку молельного дома в хуторе Еремеевка в Азовском районе, где имам Ахмад Сулейманов в качестве миссионера распространял религиозную литературу печатного издания «Фазилет», а также другие турецкие книги, на которых не было маркировки о принадлежности религиозной организации.

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В ходе судебного разбирательства, мировой судья участка №7 Азовского судебного района признал местную религиозную организацию «Махалля» виновной в осуществлении религиозной деятельности без указания полного наименования с распространением литературы и других материалов с ложными маркировками. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Ростовской области нашли медресе, связанное с турецкими радикалами.

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