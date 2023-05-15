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Благотворительный фестиваль «Пастушьи забавы» прошел в Костромской области

15 мая 2023, 14:38
Фото:  Артемий Антонов / пресс-служба НП МОТ "Золотое кольцо"
В Костромской области в деревне Будихино тринадцатого мая состоялся благотворительный фестиваль «Пастушьи забавы», посвященный празднованию Дня пастуха. Мероприятие проводится ежегодно. Площадкой стал туристический комплекс «Вокзалъ „Кострома Сырная“.
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Дети
Фото:  Артемий Антонов / пресс-служба НП МОТ "Золотое кольцо"

Издание пишет, что на фестиваль приехали не только зрители, желающие насладиться традиционными развлечениями и поучаствовать в благотворительной акции, но также гости в сопровождении своих собак-пастухов. Об этом информирует сайт k1news.ru.

Уже по традиции организаторы пригласили для участия в мероприятии воспитанников двух детских домов — первомайского и волжского. Дети принимали участие в интерактивной программе, мастер-классе по росписи коров при поддержке профессионального художника, пообщались с пастухами и угостились вкусным сырным супом.

Также в этом году на фестивале установили рекорд по количеству участников среди собак: показать свое мастерство в выпасе овец и трекинге смогли восемьдесят четвероногих участников. Также на площадке впервые была представлена дисциплина курсинг — собачьи бега.

В этом году на фестивале была представлена новая интерактивная программа «Пастушьи забавы», которая стала настоящим хитом. Юные участники смогли посетить авторскую сыроварню, а также исторический музей, расширив свои знания об истории и традициях пастушеского дела.

Средства, собранные в рамках фестиваля от продажи сыра, были направлены на благотворительность. В этом году собранные средства внесли свой вклад в лечение десятилетнего жителя Костромы Артема Михайловского.

По словам президента некоммерческого партнерства МОТ «Золотое кольцо» Марины Филимоновой, мероприятие расширяется и находит новых друзей. Она подчеркнула, что приятно сохранять традиции и передавать их молодому поколению. Фестиваль позволил объединить вокруг одной цели — поддержки благотворительных инициатив — людей разных возрастов с различными интересами. Филимонова отметила, что мероприятие в деревне Будихино стало настоящим символом солидарности и взаимопомощи.

«Надеемся, что этот дух будет продолжать жить и в следующих годах, принося радость и помощь тем, кто в ней нуждается», — сказала Филимонова.

#Дети#Дети-сироты#Фестиваль#Отдых#Праздник
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