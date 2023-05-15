Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В понедельник, 15 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил о запланированном сносе аварийного дома по адресу переулок Кривошлыковский, 4.
В прошлом дом прославился затяжными судебными заседаниями по спору между жильцами и органами местной власти, которые пытались сохранить или, напротив, снести проблемный дом с крупными трещинами.
В настоящий момент на территории строения ввели запрет на посещение здания, а также готовятся привлечь охрану или полицию для защиты дома от несанкционированных проникновений.
Алексей Логвиненко объявил, что дом собираются снести до конца 2023 года, а на месте аварийного здания оборудовать спортплощадку или другой объект благоустройства городской среды, который будет пользоваться интересом у ростовчан.
Донские СМИ сообщили, что в Ростове днем произошла потасовка между местными жителями, которая закончилась пулевым ранением.
По предварительной информации, рядом с одним из ростовских супермаркетов поссорились двое мужчин. Конфликт настолько накалился, что один из спорщиков направился к своему автомобилю, взял ружье с травматическим патроном и пустил пулю в землю ради устрашения своего оппонента.
Выстрел оказался неудачным — пуля попала в колено противника, которого доставили в больницу. Медики заявили на мужчину в полицию — теперь у ростовчанина нет ружья, а сам он задержан до выяснения обстоятельств.
СУ СК РФ по Ростовской области объявил, что в результате семейной ссоры местным жителем были убиты двое его родственников — 51-летний тесть подозреваемого, его свояк, кроме того, ранена его теща.
По информации ведомства, стрельба произошла в лесу рядом с хутором Уляшкин. По предварительным данным, мужчина поссорился с семьей своей сожительницы, расстрелял их и скрылся с места происшествия. Теперь его ищут правоохранительные органы.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, если вина мужчины будет доказана — максимальной мерой наказания может стать пожизненное заключение.