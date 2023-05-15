По предварительной информации, рядом с одним из ростовских супермаркетов поссорились двое мужчин. Конфликт настолько накалился, что один из спорщиков направился к своему автомобилю, взял ружье с травматическим патроном и пустил пулю в землю ради устрашения своего оппонента.