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Дикий Дон: в Ростовской области споры решают стрельбой, пока в Ростове сносят дома

15 мая 2023, 15:09
Фото: Marcelo Braga/CC BY 2.0/flickr.com
Дикий Дон: в Ростовской области споры решают стрельбой, пока в Ростове сносят дома
На Дону семейные споры и конфликты стали решать перестрелками, а в Ростове начали готовиться к сносу аварийного дома в Кривошлыковском переулке.

Печальный финал

В понедельник, 15 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил о запланированном сносе аварийного дома по адресу переулок Кривошлыковский, 4.

В прошлом дом прославился затяжными судебными заседаниями по спору между жильцами и органами местной власти, которые пытались сохранить или, напротив, снести проблемный дом с крупными трещинами.

В настоящий момент на территории строения ввели запрет на посещение здания, а также готовятся привлечь охрану или полицию для защиты дома от несанкционированных проникновений.

Алексей Логвиненко объявил, что дом собираются снести до конца 2023 года, а на месте аварийного здания оборудовать спортплощадку или другой объект благоустройства городской среды, который будет пользоваться интересом у ростовчан.

В понедельник, 15 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил о запланированном сносе аварийного дома по адресу переулок Кривошлыковский, 4.В понедельник, 15 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил о запланированном сносе аварийного дома по адресу переулок Кривошлыковский, 4.
В понедельник, 15 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил о запланированном сносе аварийного дома по адресу переулок Кривошлыковский, 4.
Фото: rostov-gorod.ru

Поразительная аргументация

Донские СМИ сообщили, что в Ростове днем произошла потасовка между местными жителями, которая закончилась пулевым ранением.

По предварительной информации, рядом с одним из ростовских супермаркетов поссорились двое мужчин. Конфликт настолько накалился, что один из спорщиков направился к своему автомобилю, взял ружье с травматическим патроном и пустил пулю в землю ради устрашения своего оппонента.

Выстрел оказался неудачным — пуля попала в колено противника, которого доставили в больницу. Медики заявили на мужчину в полицию — теперь у ростовчанина нет ружья, а сам он задержан до выяснения обстоятельств.

Чужая семья — потемки

СУ СК РФ по Ростовской области объявил, что в результате семейной ссоры местным жителем были убиты двое его родственников — 51-летний тесть подозреваемого, его свояк, кроме того, ранена его теща.

По информации ведомства, стрельба произошла в лесу рядом с хутором Уляшкин.По информации ведомства, стрельба произошла в лесу рядом с хутором Уляшкин.
По информации ведомства, стрельба произошла в лесу рядом с хутором Уляшкин.
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали причину расправы мужчины над родственниками сожительницы
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По информации ведомства, стрельба произошла в лесу рядом с хутором Уляшкин. По предварительным данным, мужчина поссорился с семьей своей сожительницы, расстрелял их и скрылся с места происшествия. Теперь его ищут правоохранительные органы.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, если вина мужчины будет доказана — максимальной мерой наказания может стать пожизненное заключение.

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