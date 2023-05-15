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До +25 градусов потеплеет в Ростовской области

15 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
До +25 градусов потеплеет в Ростовской области
На этой неделе в Ростовской области прогнозируется потепление до +25 градусов, сообщили синоптики.

Текущая неделя принесет в Ростовскую область потепление. Средняя температура воздуха днем составит +25 градусов, а вечером — +16. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

Вместе с тем в регионе ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Они выпадут на вторник, 16 мая. Также утром этого дня и ночью возможен туман. Температура воздуха может опуститься до +22 градусов днем и +11 ночью.

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону с середины мая
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Однако с середины недели в регионе снова будет солнечно. Небо прояснится. Воздух снова прогреется в среднем до +24 градусов днем и +14 градусов вечером.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на этой неделе.

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