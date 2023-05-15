Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Текущая неделя принесет в Ростовскую область потепление. Средняя температура воздуха днем составит +25 градусов, а вечером — +16. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.
Вместе с тем в регионе ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Они выпадут на вторник, 16 мая. Также утром этого дня и ночью возможен туман. Температура воздуха может опуститься до +22 градусов днем и +11 ночью.
Однако с середины недели в регионе снова будет солнечно. Небо прояснится. Воздух снова прогреется в среднем до +24 градусов днем и +14 градусов вечером.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове на этой неделе.