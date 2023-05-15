Вместе с тем в регионе ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Они выпадут на вторник, 16 мая. Также утром этого дня и ночью возможен туман. Температура воздуха может опуститься до +22 градусов днем и +11 ночью.