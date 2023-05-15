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Двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на 2 млн рублей

15 мая 2023, 10:18
Фото: Bundesministerium für Finanzen/cc by 2.0/flickr.com
Двух жителей Ростовской области осудили за контрабанду сигарет на 2 млн рублей
В Ростовской области огласили приговор двум мужчинам, которые занимались контрабандой сигарет, сообщили в УФСБ по региону.

Контрабандным каналом пользовались Игорь Семиков и Андрей Штукус, которые в итоге стали фигурантами уголовного дела. Они незаконно вывезли табачные изделия, стоимость которых достигает 2,2 миллиона рублей.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке и вина фигурантов была доказана. Красносулинский районный суд приговорил одного из обвиняемых к пяти годам заключения условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

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Второму назначили год заключения и оштрафовали на такую же сумму.

Ранее около 8 тонн незадекларированного топлива доставили из Турции в Азов.

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