Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Контрабандным каналом пользовались Игорь Семиков и Андрей Штукус, которые в итоге стали фигурантами уголовного дела. Они незаконно вывезли табачные изделия, стоимость которых достигает 2,2 миллиона рублей.
Уголовное дело рассматривали в особом порядке и вина фигурантов была доказана. Красносулинский районный суд приговорил одного из обвиняемых к пяти годам заключения условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Второму назначили год заключения и оштрафовали на такую же сумму.
Ранее около 8 тонн незадекларированного топлива доставили из Турции в Азов.