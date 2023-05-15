Известно, что Лопаткину 52 года. Он окончил военное училище связи. Также имеет диплом высшего образования по специальности «Мировая экономика». В 90-х Лопаткин проходил военную службу на офицерских должностях. После увольнения из армии он занялся бизнесом. В 1999 году начал работать в Минпроме, затем перешел в министерство экономики. С 2012 по 2020 год возглавлял министерство связи.