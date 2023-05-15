Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Весной стало известно, что правительство Ростовской области учредило «Судоходную пассажирскую компанию „Дон“. Она будет заниматься морскими и речными перевозками. Власти даже закупили для этих целей два речных судна „Валдай“.
На днях в правительстве раскрыли имя чиновника, который будет руководить судоходной компанией. Им стал бывший министр связи Герман Лопаткин.
Известно, что Лопаткину 52 года. Он окончил военное училище связи. Также имеет диплом высшего образования по специальности «Мировая экономика». В 90-х Лопаткин проходил военную службу на офицерских должностях. После увольнения из армии он занялся бизнесом. В 1999 году начал работать в Минпроме, затем перешел в министерство экономики. С 2012 по 2020 год возглавлял министерство связи.
Напомним, установной капитал «Судоходной пассажирской компании „Дон“ составляет 105 миллионов рублей. Первые три маршрута компании позволят дончанам добираться из Ростова в Волгодонск, Анапу и Ялту через Азов, Ейск и Керчь.