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Экс-министр связи Ростовской области Лопаткин нашел работу в судоходной компании

15 мая 2023, 07:22
Фото: donland.ru
Экс-министр связи Герман Лопаткин возглавил судоходную компанию Ростовской области

Судоходную компанию Ростовской области возглавил бывший министр связи Герман Лопаткин

Бывший министр связи региона Герман Лопаткин возглавил «Судоходную пассажирскую компанию „Дон“, сообщили в правительсве Ростовской области.

Весной стало известно, что правительство Ростовской области учредило «Судоходную пассажирскую компанию „Дон“. Она будет заниматься морскими и речными перевозками. Власти даже закупили для этих целей два речных судна „Валдай“.

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На днях в правительстве раскрыли имя чиновника, который будет руководить судоходной компанией. Им стал бывший министр связи Герман Лопаткин.

Известно, что Лопаткину 52 года. Он окончил военное училище связи. Также имеет диплом высшего образования по специальности «Мировая экономика». В 90-х Лопаткин проходил военную службу на офицерских должностях. После увольнения из армии он занялся бизнесом. В 1999 году начал работать в Минпроме, затем перешел в министерство экономики. С 2012 по 2020 год возглавлял министерство связи.

Напомним, установной капитал «Судоходной пассажирской компании „Дон“ составляет 105 миллионов рублей. Первые три маршрута компании позволят дончанам добираться из Ростова в Волгодонск, Анапу и Ялту через Азов, Ейск и Керчь.

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