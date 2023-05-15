Сотрудники Россельхознадзора в Ростовской области прекратили работу фантомной площадки по производству молочных продуктов. Речь идет о площадке «Фаворит Прайм». Указывалось, что она выработала около 50 тонн масла и 800 килограмм сыра. Продукты поставлялись в Приморский и Пермский края, Нижегородскую и Астраханскую области.