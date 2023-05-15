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Фантомную площадку по производству сыра и масла нашли в Ростовской области

15 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI
Фантомную площадку по производству сыра и масла нашли в Ростовской области
В Ростовской области выявили предприятие по изготовлению молочных продуктов, которое не работало по фактическому адресу, сообщили в Россельхознадзоре.

Сотрудники Россельхознадзора в Ростовской области прекратили работу фантомной площадки по производству молочных продуктов. Речь идет о площадке «Фаворит Прайм». Указывалось, что она выработала около 50 тонн масла и 800 килограмм сыра. Продукты поставлялись в Приморский и Пермский края, Нижегородскую и Астраханскую области.

Однако сотрудники надзорного ведомства не обнаружили производства по указанному компанией адресу. Это указывает на ряд нарушений, в частности неизвестно, из какого сырья предприятие изготавливает продукцию и прошла ли она ветеринарный контроль.

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Площадку «Фаворит Прайм» признали фантомной. Россельхознадзор направил в полицию, прокуратуру и налоговую всю информацию о производителе для принятия оперативных мер.

Ранее Россельхознадзор уличил другого производителя молочных продуктов в Ростовской области в нарушении законодательства. Предприятие указывало, что делает из 72 граммов молока 16 килограмм продуктов.

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