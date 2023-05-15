Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Сотрудники Россельхознадзора в Ростовской области прекратили работу фантомной площадки по производству молочных продуктов. Речь идет о площадке «Фаворит Прайм». Указывалось, что она выработала около 50 тонн масла и 800 килограмм сыра. Продукты поставлялись в Приморский и Пермский края, Нижегородскую и Астраханскую области.
Однако сотрудники надзорного ведомства не обнаружили производства по указанному компанией адресу. Это указывает на ряд нарушений, в частности неизвестно, из какого сырья предприятие изготавливает продукцию и прошла ли она ветеринарный контроль.
Площадку «Фаворит Прайм» признали фантомной. Россельхознадзор направил в полицию, прокуратуру и налоговую всю информацию о производителе для принятия оперативных мер.
Ранее Россельхознадзор уличил другого производителя молочных продуктов в Ростовской области в нарушении законодательства. Предприятие указывало, что делает из 72 граммов молока 16 килограмм продуктов.