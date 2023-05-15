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Фрагменты британской ракеты Storm Shadow нашли рядом с границей Ростовской области

15 мая 2023, 11:30
Фото: ЛНР в СЦКК
ВСУ снова обстреляли ракетами Storm Shadow город в 35 км от Ростовской области
Украина произвела новый обстрел Луганска, город находится в 35 километрах от Ростовской области, рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Украина произвела новый обстрел Луганска дальнобойными ракетами. Под удар попали жилые районы города. Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий со ссылкой на военкора Евгения Лисицина сообщил, что пострадали магазины, частный сектор и другая инфраструктура. Количество жертв уточняется.

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На месте обстрела были найдены фрагменты дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow. Оружие совсем недавно прибыло в Украину из Великобритании.

Напомним, Луганск находится всего лишь в 35 километрах от Ростовской области. Ракеты Storm Shadow в теории могут достигнуть и самого региона. Активные удары по Луганску наносятся с 12 мая. До этого город не обстреливали несколько месяцев.

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