Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Тогда, в далеком 1957 году, «За медицинские кадры» рассказывала своим читателям о том, как студенты мединститута готовятся встречать Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Более того, по этому поводу был организован первый институтский фестиваль. На первой полосе многотиражки была опубликована фотография эстрадного институтского оркестра. Каково же было мое удивление, когда на этой фотографии я увидел своего отца, заслуженного врача России, хирурга и краеведа Минаса Георгиевича Багдыкова. На фото он стоит второй слева в верхнем ряду со скрипкой в руках.
Мой папа был удивительно многогранно талантливым человеком. Чем только он не увлекался! И делал все это высокопрофессионально. Любил он и музыку, эстраду, джаз, играл на скрипке, пианино. Более того, с детских лет дружил с всемирно известным джазменом, родоначальником джазовой школы на Дону Кимом Аведиковичем Назаретовым. Они выросли вместе в Нахичевани, играли в юности в одних оркестрах.
Обучаясь в Ростовском медицинском институте, отец также играл в эстрадном студенческом оркестре и был в числе активистов, которые организовывали студенческий фестиваль у нас в Ростовском медицинском институте. Как уже писал, я знал, что отец увлекался джазом, музыкой, играл на скрипке. Но не думал, что было все так серьезно.
После того как я нашел газету, вспомнил разговоры с папой о его студенческой жизни. Он мне рассказывал, что в те годы, во время «хрущевской оттепели», культурная жизнь в медицинском институте была на подъеме. В институте был создан эстрадный оркестр, духовой. Играли музыку советских композиторов. Но, конечно, запрещенный тогда джаз тоже звучал. При Хрущеве его стали немного разрешать. Правда, потом начали бороться со стилягами. У нас почему-то все время с чем-то боролись.
Конечно, официально эстрадный оркестр играл только разрешенные музыкальные произведения. В газете «За медицинские кадры» была опубликована и программа выступлений студенческого коллектива.
Напомню, что VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открылся 28 июля 1957 года в Москве. Он был и самым массовым за всю историю фестивального движения. Это было грандиозным событием в истории СССР, олицетворяющим новую политику, открытость миру. Ведь приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, и это не преследовалось.
Тогда у нас в стране, да и в Ростове, развернулось фестивальное движение. Еще до официального открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве по всей стране стали проводить молодежные фестивали. Ростовский медицинский институт также старался не отставать от передовых вузов страны.
Но даже не это на меня произвело особое впечатление. А то, что в те годы руководство Ростовского медицинского вуза уделяло большое внимание культурному досугу студентов.
Невероятно, но в Ростовском медицинском институте был создан даже свой симфонический оркестр! И мой папа в нем играл на скрипке. Подобное сегодня я представить не могу. Руководил симфоническим оркестром Ростовского медицинского института главный дирижер филармонического симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Г. Шапошников. В институтском оркестре играли не только студенты, но и врачи, преподаватели.
Мне кажется, что подобный подход к досугу и воспитанию молодого поколения был очень важен. Ведь все это формировало настоящего интеллигентного, культурного, думающего человека. А врачи и должны быть людьми думающими и разносторонне развитыми.
Георгий Багдыков