Как в Ростове готовились к всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году

После того как я нашел газету, вспомнил разговоры с папой о его студенческой жизни. Он мне рассказывал, что в те годы, во время «хрущевской оттепели», культурная жизнь в медицинском институте была на подъеме. В институте был создан эстрадный оркестр, духовой. Играли музыку советских композиторов. Но, конечно, запрещенный тогда джаз тоже звучал. При Хрущеве его стали немного разрешать. Правда, потом начали бороться со стилягами. У нас почему-то все время с чем-то боролись.